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Оккупанты в Луганской области анонсировали "отдых" школьников в летних лагерях в РФ

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Суббота 27 мая 2023 20:37
Оккупанты в Луганской области анонсировали "отдых" школьников в летних лагерях в РФ Фото: Оккупанты в Луганской области анонсировали "отдых" школьников в летних лагерях в РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают осуществлять незаконный вывоз детей с временно захваченных территорий Украины. В том числе, из Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным военных, в отдельных населенных пунктах Счастьенского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях, которые расположены на территории Российской Федерации.

Депортация украинских детей

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль запустил так называемую операцию по эвакуации украинских детей с оккупированных территорий. Они были незаконно перемещены в оккупированный Крым, а также в Россию или Беларусь.

Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы, признала депортацию украинских детей в Россию актом геноцида. Помимо этого, ПАСЕ также обвинила Лукашенко в причастности к депортации украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил имена более 19 тысяч депортированных детей, однако на самом деле их число может быть больше, поскольку на оккупированных территориях находилось более 200 тысяч детей.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей в Россию.

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