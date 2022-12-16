Оккупанты в больницах Луганской области будут лечить только российских военных

Оккупанты из-за многочисленных потерь среди личного состава переделывают больницы Луганской области на военные госпитали, отказывая гражданским в медицинском обслуживании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления Сил специальных операций.
Сообщается, что несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли на формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница №3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание раненых российских солдат больница в Кременной.
Кроме того, Луганская городская многопрофильная больница №15 отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентировать на военных. Такую стратегию оккупанты избрали по всей временно оккупированной части области.
Ранее мы писали, что российские военные выгоняют местных с их домов в населенных пунктах, которые расположены на линии фронта в Луганской области.
Также сообщалось, что что российские военные бросаются в лесополосах Луганской области без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова.
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