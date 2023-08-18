ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Крыму приказали работникам железной дороги шпионить за пассажирами, - Атеш

Новина українською →
Пятница 18 августа 2023 20:33
Оккупанты в Крыму приказали работникам железной дороги шпионить за пассажирами, - Атеш Фото: Оккупанты в Крыму приказали работникам железной дороги шпионить за пассажирами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты Крыма усиливают репрессии из-за страха за собственную безопасность. В частности, персоналу железной дороги поручено выявлять патриотов Украины среди пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ" в Telegram.

"В администрации "Крымской железной дороги" с персоналом был проведен инструктаж сотрудниками ФСБ. Представители российской спецслужбы призвали сотрудников предприятия к повышению бдительности по выявлению проукраинских настроений и высказываний", - говорится в сообщении.

Представители ФСБ при этом заявили, что уже якобы смогли провести ряд арестов по сигналам от кассиров, работающих в поездах, отметили партизаны.

В кассовых залах и салонах электричек, кроме видеонаблюдения, ведется звукозапись.

"Персоналу рекомендовали аккуратно заглядывать в гаджеты пассажиров, внимательно прислушиваться к разговорам между ними. Если они что-то услышат, немедленно сообщать представителям транспортной безопасности или полицейским", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что такие инструкции раздают уже почти неделю на планерках кассиров и контролеров всем железнодорожным узлам полуострова. Вероятно, такие мероприятия проводят и для руководителей других предприятий, считают партизаны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война России против Украины
NEWS
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне