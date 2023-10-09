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Оккупанты в Крыму боятся перебрасывать катера по морю и нашли другой способ

Крым, Понедельник 09 октября 2023 09:26
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Оккупанты в Крыму боятся перебрасывать катера по морю и нашли другой способ Фото: оккупанты в Крыму боятся перебрасывать катера по морю (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне боятся перебрасывать военные катера по морю. Поэтому выбрали другой способ - перевозят их на грузовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".

"Россияне боятся перебрасывать военные катера по морю", - говорится в сообщении.

Так, партизаны зафиксировали транспортировку военного катера, из порта Феодосии вглубь Крыма.

"Точный тип катера не удалось опознать из-за маскировки", - пишет "Атеш".

По данным партизан, оккупанты боятся за свои плавсредства даже на восточной стороне полуострова.

Оккупанты в Крыму боятся перебрасывать катера по морю и нашли другой способОккупанты в Крыму боятся перебрасывать катера по морю (t.me/atesh_ua)

Ситуация с российскими кораблями и катерами после удара по штабу Черноморского флота

22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

После удара по штабу Черноморского флота российские войска перевели несколько кораблей из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками утверждалось и в отчете Института изучения войны. При этом российские корабли, вероятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.

В частности, недавно стало известно, что 14 кораблей Черноморского флота оккупанты перебазировали из оккупированного Севастополя в Новороссийск, что является крупнейшим портом на юге РФ (Краснодарский край).

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