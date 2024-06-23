Оккупанты концентрируют усилия на Покровском направлении, - Генштаб

23 июня Россия концентрирует усилия на Покровском направлении. Здесь произошла почти половина от общего количества боевых столкновений, происшедших на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 13:00.

Так, с начала дня враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

"Концентрирует свои усилия на Покровском направлении. ВСУ дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71", - говорится в сообщении.

В частности, с начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении - почти половина от общего количества боевых столкновений на фронте произошла именно здесь.

"Сегодня российские оккупационные войска 31 раз атаковали позиции украинских воинов. Главные усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки, Сокола и Карловки. Также пытается улучшить свое тактическое положение еще около шести населенных пунктов. В настоящее время украинские воины отразили 13 вражеских атак, еще 18 продолжаются", - констатируют военные.

Харьковское направление

За сегодняшний день противник четыре раза атаковал на Харьковском направлении. Все попытки - в районе Волчанска. Два вражеских штурма подразделениями Сил обороны отражены. Еще два – продолжаются.

"Очень активная авиация оккупантов, со стороны Белгорода российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подвергнуты Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы. В район последнего захватчики сбросили 23 управляемые авиабомбы", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении продолжаются четыре боеприкосновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Две атаки российских войск, в районах Песчаного и Синьковки, ВСУ отразили. Враг нанес удар неуправляемыми авиаракетами неподалеку от Табаевки.

На Лиманском направлении противник провел пять попыток продвинуться вперед вблизи Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается бой в двух локациях.

На Торецком направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций в сторону Торецка и Нью-Йорка. Продолжаются три боестолкновения. Оккупанты поддерживают свои действия ударами авиации – сбросили три авиабомбы.