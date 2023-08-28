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Оккупанты караванами вывозят украинское зерно через Мелитополь в Крым, - СМИ

Украина, Понедельник 28 августа 2023 10:51
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Оккупанты караванами вывозят украинское зерно через Мелитополь в Крым, - СМИ Фото: оккупанты караванами вывозят украинское зерно через Мелитополь в Крым (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты организовали еще один путь похищения украинского зерна - через захваченный Мелитополь Запорожской области в аннексированный Крым. Пшеницу воруют самосвалами, которые идут целыми караванами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Не только по железной дороге, но по сухопутному коридору российские захватчики спешат вывезти зерно из оккупированной части Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал, со ссылкой на сообщения жителей временно оккупированного Мелитополя, каждый день в сторону Крыма они наблюдают колонны самосвалов с пшеницей.

"Водителям зерновозов за риск платят большие деньги - от 1,5 до 2,5 тысяч долларов за рейс. Говорят, желающих заработать на воровском промысле достаточно", - отмечают авторы.

При этом, на выезде из города даже установили КПП, где останавливают каждый автомобиль и досматривают - как документы, так и груз.

Похищение украинского зерна Россией

Российские оккупанты, вторгнувшись в Украину в феврале 2022 года, стали планомерно заниматься кражей зерна и похищением детей.

В частности, что касается первого, то Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Это стало известно после того, как одно из российских судов попало на спутниковый снимок.

При этом недавно, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, в Кремле даже озаботились созданием условий для так называемого "экспорта" сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных территорий Украины за пределы территории РФ.

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