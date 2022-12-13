Оккупанты хотят за 2 недели построить новый мост на месте разрушенного в Мелитополе

После подрыва моста в Мелитополе (Запорожская область) оккупанты срочно строят объездную. Кроме того, в планах - построить дорогу за 2 недели, на самом мосту круглосуточно дежурят полицаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Мелитополь ".

"Сегодня по нем добираются на работу пешком лишь пешеходы. Ездить на транспорте опасно. Движение перекрыто. Рашисты перенаправили весь поток военного и грузового транспорта через село Садовое, мост через реку и улицу Белякова. Сегодня этот путь стал главной транспортной артерией", - пишут в Telegram.

Одновременно с этим оккупанты пытаются построить переправу рядом с взорванным мостом. Из-за дождей поле просто превратилось в грязное месиво и проехать там машинами невозможно.

"Поэтому оккупанты в спешном порядке пытаются построить временную объездную вокруг моста общей протяженностью 300 метров. Сегодня туда уже завозят щебень, работают экскаваторы и бульдозеры", - пишет РИА Мелитополь.