Оккупанты готовятся к масштабному наступлению: эксперты назвали признаки

В настоящее время российские захватчики готовятся к масштабному наступлению. Речь не только об Авдеевке, но и других направлениях фронта в Донецкой области.

Ситуация в районе Авдеевки остается сложной. Неудачи на земле заставляют окупантов менять тактику. Да, россияне решили взять город с воздуха.

Как ранее сообщал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, всего за две недели 2024 года захватчики сбросили около 250 авиационных бомб на Авдеевку. Таким образом, противник просто использует свое преимущество в воздухе.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что интенсивность ударов с воздуха растет не только в Авдеевке. Ежедневно на наших защитников сбрасывают не менее 130 управляемых бомб.

"По факту сейчас идет подготовка к масштабному наступлению. Они пытаются максимально ослабить наших защитников, разрушить логистические маршруты, оборонительные рубежи. Чтобы потом атаковать силами, которые стянули на фронт: более 460 000 человек - это очень много, вдвое больше того, что было" в начале вторжения", - отметил эксперт.

В частности, на Марьинском направлении оккупанты, похоже, определились с приоритетной мишенью. Как сообщали ранее в ВСУ, россияне пытаются зайти в Новомихайловку и в среднем совершают там до 50 атак в сутки.

Как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, после Марьинки у захватчиков по существу два варианта. Первый - попытаться идти на запад, на Курахово, но это рискованный поход, потому что растянутся линии обеспечения и наши войска смогут их блокировать.

"Поэтому и есть движение южнее, на Новомихайловку. Возможно, пытаются выйти восточнее Угледара на объединение с группировкой в Марьинке, действуя тактикой малых клещей, как было под Бахмутом или сейчас в Авдеевке, и создавать новое окружение. Кажется, это наиболее вероятный сценарий", - добавил эксперт.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая является опасной.

О том, возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.