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Оккупанты готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар, - мэрия

Фото: россияне в Мариуполе доукомплектуют подразделения для атак на Угледар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в оккупированном Мариуполе собирают войска и технику. Укомплектованные подразделения враг хочет бросить под Угледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, за выходные в селах к северу от Мариуполя стало больше российских оккупантов. Примерное общее количество до 4 тысяч человек.

"Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага, по приписке из Луганской области, к северу от Мариуполя. По словам самих оккупантов на месте, готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты начали накапливать технику наступательного характера вблизи Мариуполя. Вероятно, ее тоже хотят отправить под Угледар.

"Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов", - отметил Андрющенко.

Он также добавил, что в Мариуполе критическая ситуация с медициной. Чтобы получить так называемую "государственную страховку" от оккупантов, нужен российский паспорт.

В оккупированном городе остался единственный врач-эндокринолог, ведущий прием только к полудню. Также действует только одно ЛОР-отделение.

"При том, вновь развернуты военные госпитали на базе работающих стационаров. Последствия - исчерпание запасов плазмы и крови (для гражданских почти недоступно сейчас), недостаток койко-мест гражданским. Смертность растет", - добавил мэр.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что враг готовится к обороне и сосредоточил в оккупированном городе около 30 тысяч солдат.

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