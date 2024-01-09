Оккупанты до сих пор не обезвредили свою авиабомбу в Рубежном, держа людей в опасности

"Авиационный снаряд, упавший с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном, до сих пор не обезврежен", - информирует Лысогор.

Как отмечает глава Луганской ОВА, пиротехники окупантов отказались работать в 17-градусный мороз. В настоящее время несколько районов города перекрыты, людей выселяют из окрестных кварталов.

"Но Рубежное покинуть нельзя, потому что въезд и выезд оттуда закрыли. Не действуют даже специальные, подписанные оккупационными властями, пропуски", - отмечает Лысогор.

Как заявляет чиновник, люди вторые сутки живут в стрессовых условиях опасности. В домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва.

"Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им изберут россияне", - подытожил он на конец.