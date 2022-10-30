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Оккупанты за день почти 30 раз обстреляли Сумскую область: ранена женщина

Фото: оккупанты за день почти 30 раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне в течение дня обстреляли две пограничные громады Сумской области – Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По Краснопольской громаде оккупанты открывали огонь из минометов 82 мм калибра 12 раз. В результате обстрела ранена женщина. У нее зафиксирована минно-взрывная травма, врачи извлекли из ее головы осколок. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Середино-Будскую громаду российская армия обстреляла также из минометов, 120 мм калибра. В общей сложности зафиксировали 16 приходов. В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел.

Ранее мы писали, что россияне в течение 29 октября семь раз обстреляли пограничные районы Сумской области. Били из минометов, артиллерии, сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.

Кроме того, 28 октября россияне обстреляли три громады Сумской области. Для атак использовались минометы и гранатометы.

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