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Оккупанты в Чаплинке ввели круглосуточный комендантский час: будут перебрасывать военную технику

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Чаплинка, Пятница 24 февраля 2023 18:17
Оккупанты в Чаплинке ввели круглосуточный комендантский час: будут перебрасывать военную технику Фото: Оккупанты в Чаплинке ввели круглосуточный комендантский час (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной Чаплинке российские войска ввели круглосуточный комендантский час. Он будет действовать с 23 по 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года", - говорится в сообщении.

В Генштабе предполагают, что такая мера была принята для переброски военной техники с временно оккупированной части Автономной республики Крым для укрепления линии обороны.

Напомним, ранее россияне обстреляли временно оккупированную Чаплинку, чтобы дискредитировать ВСУ.

Кроме того, россияне во временно оккупированном Крыму запустили массовую кампанию по сбору крови.

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Чаплинка Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ
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