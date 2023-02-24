Оккупанты в Чаплинке ввели круглосуточный комендантский час: будут перебрасывать военную технику

Во временно оккупированной Чаплинке российские войска ввели круглосуточный комендантский час. Он будет действовать с 23 по 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года", - говорится в сообщении.

В Генштабе предполагают, что такая мера была принята для переброски военной техники с временно оккупированной части Автономной республики Крым для укрепления линии обороны.

Напомним, ранее россияне обстреляли временно оккупированную Чаплинку, чтобы дискредитировать ВСУ.

Кроме того, россияне во временно оккупированном Крыму запустили массовую кампанию по сбору крови.

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