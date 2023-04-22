Оккупанты в Бердянске захватили здание католического костела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бердянской городской военной администрации.

"Русские захватчики продолжают оказывать притеснения и преследовать религиозные общины в Бердянске. В этот раз они захватили здание католического костела", - говорится в сообщении.

В костеле местные жители могли получить помощь и укрытие, а также услышать органную музыку. Настоятель костела отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и каждый день молился в центре города.

"В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви - Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничества с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей 2015 некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО", - добавили в городском совете.

Пока информации о похищенных пока нет.