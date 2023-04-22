ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Бердянске захватили здание католического костела

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 04:46
Оккупанты в Бердянске захватили здание католического костела Фото: россияне захватили костел в Бердянске (wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Бердянске россияне захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бердянской городской военной администрации.

"Русские захватчики продолжают оказывать притеснения и преследовать религиозные общины в Бердянске. В этот раз они захватили здание католического костела", - говорится в сообщении.

В костеле местные жители могли получить помощь и укрытие, а также услышать органную музыку. Настоятель костела отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и каждый день молился в центре города.

"В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви - Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничества с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей 2015 некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО", - добавили в городском совете.

Пока информации о похищенных пока нет.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются вывезти через морской порт в Бердянске украденный урожай кукурузы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Запорожская область
NEWS
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны