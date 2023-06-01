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Оккупанты на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу, - Нацгвардия

Фото: оккупанты перешли к обороне на Бахмутском направлении (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу. Оккупанты перешли к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Нацгвардии полковника Николая Уршаловича во время брифинга.

"Враг почти окончательно потерял инициативу и перешел к обороне на руинах собственноручно уничтоженных населенных пунктов", - заявил он.

По словам представителя Нацгвардии, оккупанты увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов на Бахмутском направлении.

В других направлениях враг за счет большого количества штурмовых отрядов пытался продвигаться. На Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты не имели успехов и понесли потери. Подразделения Нацгвардии не потеряли территории на указанных участках фронта.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, оккупанты на Бахмутском направлении перегруппировываются. "Вагнеровцы" выводят свои войска, а вместо них на позиции заходит регулярная армия РФ.

По данным Минобороны, россияне контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ контролируют фланги. Украинские военные пытаются взять Бахмут в оперативное окружение

При этом аналитики ISW считают, что темпы боев в Бахмуте и в окрестностях замедлились.

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