Оккупанты на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу, - Нацгвардия

"Враг почти окончательно потерял инициативу и перешел к обороне на руинах собственноручно уничтоженных населенных пунктов", - заявил он.

По словам представителя Нацгвардии, оккупанты увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов на Бахмутском направлении.

В других направлениях враг за счет большого количества штурмовых отрядов пытался продвигаться. На Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты не имели успехов и понесли потери. Подразделения Нацгвардии не потеряли территории на указанных участках фронта.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, оккупанты на Бахмутском направлении перегруппировываются. "Вагнеровцы" выводят свои войска, а вместо них на позиции заходит регулярная армия РФ.

По данным Минобороны, россияне контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ контролируют фланги. Украинские военные пытаются взять Бахмут в оперативное окружение

При этом аналитики ISW считают, что темпы боев в Бахмуте и в окрестностях замедлились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.