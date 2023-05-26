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Оккупанты атаковали Гуляйполе, ранены две женщины. Их достали из-под завалов

Фото: российские войска в очередной раз атаковали Гуляйполе Запорожской области 26 мая (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в очередной раз атаковали Гуляйполе Запорожской области, которое находится на линии фронта. Ранения получили два человека, они чудом остались живы, оказавшись под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Двое раненых в Гуляйполе в результате террористической атаки", - констатировал он.

По словам Малашко, враг не изменяет своим "традициям" и ударил по гражданскому сектору - разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. Под завалами построек оказались два человека.

"В настоящее время двум женщинам 47 и 62 лет, которые были извлечены из-под завалов, оказывается медицинская помощь", - добавил глава региона.

Обстрелы Запорожской области

Часть населенных пунктов Запорожской области находятся под плотным огнем оккупантов почти каждый день. Это связано с тем, что часть региона находится под контролем российских захватчиков.

Больше всего достается Гуляйполю и Ореховой. К примеру, около двух недель назад, 13 мая, российские войска массированно обстреляли Гуляйполе, ранение получил мужчина.

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Запорожская область