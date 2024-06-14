Оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске (фото)

Вчера, 13 июня, армия РФ атаковали FPV-дронами Купянск. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе, жилые дома.

Осколочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских.

Начальник Следственного управления полиция Харьковской области Сергей Болвинов показал фотографии последствий атаки. По его словам, в момент атаки в автобусе находились 15 пассажиров и водитель. Люди чудом не пострадали.

"Второй удар пришелся уже на служебный автомобиль полиции. На приграничных территориях россияне с особым азартом охотятся за ними", - отметил Болвинов.

Фото: россияне атаковали Купянск дронами (facebook.com/Сергей_Болвинов)