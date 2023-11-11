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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами: есть попадание

Днепропетровская область, Суббота 11 ноября 2023 08:35
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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами: есть попадание Фото: оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 11 ноября атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Есть попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники - в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах", - говорится в сообщении.

Два "Шахеда" попали в здание. На месте удара есть разрушения. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, дважды за ночь оккупанты ударили по Марганецкой общине в Никопольском районе. Россияне выпустили более полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Ночная атака

Россияне атаковали Украину, выпустив 31 "Шахед" и три ракеты: авиационную Х-31, "Оникс" и С-300.

Силы противовоздушной обороны сбили 19 вражеских дронов. ПВО работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Как сообщила Одесская ОВА, вечером оккупанты атаковали регион ракетами, а затем запустили дроны. Силы ПВО сбили четыре "Шахеда", но есть попадания по неиспользуемым зданиям, раненых нет.

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