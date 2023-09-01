Оккупанты из артиллерии атаковали 15 домов в Никополе: ранения получила женщина
Российская армия сегодня, 1 августа, обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
Детали обстрела
"Российская армия дважды била по Никополю из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Повреждены 15 частных домов. Из одного из них спасатели спасли 81-летнюю женщину. Ей оказали помощь, будет лечиться амбулаторно.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/dniproODA)
Также были изуродованы и 11 хозяйственных построек, авто, 15 солнечных панелей. А еще - линии электропередач и газопровод.
Последствия утренней атаки оккупантов
"По уточненной информации, в результате утренних обстрелов Великомихайловской громады Синельниковского района есть разрушения. Побиты три жилых дома", - отметили в ОВА.
А из-за оборванных электросетей без света остались более 450 семей. На сейчас их дома уже заживили. Ту же общину агрессор обстрелял и днем. Без пострадавших.
Российские атаки на Днепропетровскую область
Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, расположенной вблизи линии фронта.
Ранее сообщалось, что 25 августа войска РФ снова ударили по Никополю, и в результате вражеских атак погиб один человек - 59-летний мужчина.
Недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также были повреждены сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.
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