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Оккупанты активизировались в районе Мариуполя. Используют необычный маршрут

Фото: оккупанты активизировались в районе Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные снова активизировались в оккупированном Мариуполе и районе. Враг перебрасывает продукты питания и теплые вещи из Волновахи на побережье Азовского моря по довольно необычному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, вчера активизировалось направление на Волноваху – Донецк. Грузовики с боекомплектом и типичной маркировкой "V" в квадрате.

"Снова фиксируем необычное. Военные "ГАЗель" - малые грузовики из Волновахи на побережье Азова в Мариупольский район. Интересный путь поставки. Детали выясняем. Предварительно - продукты питания и теплые вещи для новопривезенного мяса. Но будем смотреть", - написал он.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ.

При этом с первых дней вторжения, российские войска делают все, для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности приморский порт. К примеру, в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков.

Кроме того, ранее сообщалось об обустройстве военных баз РФ в Мариуполе, которые расположены вне промышленной зоны города. Здесь оккупанты накапливают БК и держат около 100-150 личного состава.

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