Оккупанты активизировались в районе Мариуполя. Используют необычный маршрут

По его словам, вчера активизировалось направление на Волноваху – Донецк. Грузовики с боекомплектом и типичной маркировкой "V" в квадрате.

"Снова фиксируем необычное. Военные "ГАЗель" - малые грузовики из Волновахи на побережье Азова в Мариупольский район. Интересный путь поставки. Детали выясняем. Предварительно - продукты питания и теплые вещи для новопривезенного мяса. Но будем смотреть", - написал он.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ.

При этом с первых дней вторжения, российские войска делают все, для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности приморский порт. К примеру, в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков.

Кроме того, ранее сообщалось об обустройстве военных баз РФ в Мариуполе, которые расположены вне промышленной зоны города. Здесь оккупанты накапливают БК и держат около 100-150 личного состава.