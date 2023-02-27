RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант рассказал о значительных ежедневных потерях россиян на фронте (перехват)

Фото: оккупант рассказал о значительных ежедневных потерях россиян на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия каждый день теряет множество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В своем разговоре с товарищем россиянин поначалу не может подсчитать количество погибших солдат. Он говорит, что некоторые из них ранены, а некоторые - пропавшие без вести.

"У меня в сумме получается, без вести, которых я знаю, но они скорее всего двухсот - 12 человек, трехсот у меня 19 человек, и два - двухсот", - говорит он.

Напомним, российские оккупанты расширяют деятельность так называемых "заградительных отрядов" в Донецкой области. Боевикам запрещают отступать, угрожая расстрелом .

Кроме того, женщины россиян просят мужчинпривезти им с войны так называемые "трофеи" из тел убитых украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна России против Украины