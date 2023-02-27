Оккупант рассказал о значительных ежедневных потерях россиян на фронте (перехват)

Россия каждый день теряет множество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В своем разговоре с товарищем россиянин поначалу не может подсчитать количество погибших солдат. Он говорит, что некоторые из них ранены, а некоторые - пропавшие без вести.
"У меня в сумме получается, без вести, которых я знаю, но они скорее всего двухсот - 12 человек, трехсот у меня 19 человек, и два - двухсот", - говорит он.
Напомним, российские оккупанты расширяют деятельность так называемых "заградительных отрядов" в Донецкой области. Боевикам запрещают отступать, угрожая расстрелом .
Кроме того, женщины россиян просят мужчинпривезти им с войны так называемые "трофеи" из тел убитых украинцев.
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