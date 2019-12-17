З жовтня пільги монетизовані для 38 тис. споживачів "Чернівцігаз Збуту"

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В рахунках платіж за спожитий газ нараховується у повному обсязі без врахування пільгової знижки

В Чернівецькій області в опалювальному сезоні 2019-2020 років 96,7% пільговиків отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку". Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз Збуту".

З цих рахунків суми пільг в оплату за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно. При цьому, за словами прес-служби, "Ощадбанк" не утримує комісію за ці операції.

"З жовтня 2019 року монетизовані пільги. Надалі, держава надає цю допомогу пільговикам грошима – безготівково (переказом на рахунки в "Ощадбанку"), або готівкою. У зв'язку з цим, в рахунках платіж за спожитий природний газ нараховується у повному обсязі без врахування пільгової знижки, тож підлягає 100% сплаті саме грошима", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що особи, які бажали отримати пільги готівковій формі, мали звернутися до органів соцзахисту із заявою до 15 жовтня. Такі пільговики мають самостійно повністю розрахуватись за спожитий газ, обравши для цього зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Витрати на проведення такого платежу залежать від комісій, яку встановлює обрана фінансова установа або сервіс.

"Змінилася процедура нарахування і не всі пільговики, своєчасно розраховуються за спожитий газ. Наші клієнти повинні розуміти, що у разі несплати за спожиті послуги, ми будемо вимушені вдатися до відключень від газопостачання та стягнення заборгованості через суд. Тому, закликаємо пільговиків не накопичувати боргів", - пояснює директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

У прес-службі також додали, що на Буковині заборгованість пільговиків за спожитий газ складає 37,1 млн гривень або 11,4% від загальної кількості заборгованості побутових споживачів газу.