Жовтень став найтеплішим в Києві за 140 років

Середня температура жовтня поточного року стала найвищою в Києві за 140-річну історію регулярних метеорологічних спостережень. Середньомісячна температура повітря жовтня в Києві склала +12,5 градуси, що вище кліматичної норми на 4,4 градуса.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22 градусів. Найхолодніше було 21 жовтня. Тоді мінімальна температура під ранок опустилася до +2,5 градуса.

"Характерною особливістю цього року в столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, метеорологічна осінь в 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градуса. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня в 1999 році.

Крім того, ніч на середу, 14 жовтня, в Києві виявилася найтеплішими за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла. Це був четвертий температурний рекорд у столиці з початку жовтня.