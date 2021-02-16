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Оксі Банк став найкращим роздрібним банком у рейтингу «Банки року — 2021»

 

Оксі Банк здобув перемогу у номінації «Роздрібний банк» серед невеликих фінансових установ з українським капіталом. Нагородження учасників рейтингу «Банки року — 2021» відбулося в рамках VII LEGAL BANKING FORUM у Києві. Переможців визначали «Фінансовий клуб» та видавництво «Юридична практика».

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«У Оксі Банку амбітні плани на 2021 рік. Влітку ми плануємо запустити мобільний банкінг для фізичних осіб, після чого з’явиться додаток і для підприємців. Наразі Оксі Банк сфокусований на розвитку напрямку електронної комерції та корпоративного бізнесу, оновленні продуктової лінійки. На своєму прикладі Оксі демонструє, що невеликий банк теж може бути надійним, сучасним і технологічним», — зазначив акціонер Оксі Банку, фінтех-експерт Ігор Фісун.

Для визначення переможців організатори премії аналізували звітність банків до НБУ. Головними показниками стали динаміка активів, портфеля платіжних карток, депозитного та кредитного портфелів фізичних та юридичних осіб, а також прибуток банків. Окремо оцінювали банки з українським капіталом, державні та банки з іноземним капіталом. Також фінансові установи розподілили на великі та невеликі, залежно від розміру активів (більше чи менше 2,5 млрд гривень) і швидкості їх зростання.

Оксі одержав першість у номінації «Роздрібний банк» категорії «Банки з українським капіталом серед невеликих банків». Перемогу забезпечив абсолютний приріст гривневих кредитів фізичних осіб за січень-листопад 2020 року.

Довідка

АТ «Оксі Банк» – це невеликий регіональний банк з приватним капіталом, що має відділення у Києві, Львові, Харкові, Хмельницькому та Ужгороді. Частину його акцій придбав IT-підприємець та фінтех-експерт Ігор Фісун. У найближчих планах банку — розвиток корпоративного напрямку та послуг для e-commerce, нові продукти для роздрібних клієнтів, а також запуск мобільного додатку. З січня 2021 року Оксі почав пропонувати послуги з інтернет-еквайрингу для підключення прийому платежів на сайтах онлайн-магазинів та у мобільних додатках.

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