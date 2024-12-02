Оксфордский словарь выбрал слово 2024: что такое brain rot

Рекордное голосование

Выбор победителя стал результатом голосования, в котором приняли участие более 37 000 человек. Слово было отобрано из шорт-листа из шести терминов, подготовленного издательством Oxford University Press, ответственным за Оксфордский словарь английского языка.

Что означает brain rot

Термин описывает предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека из-за чрезмерного потребления материала, который считается тривиальным или несложным. В последние годы он получил широкое распространение, особенно среди молодежи, и стал символом опасностей цифровой эпохи.

"Brain rot подчеркивает одну из предполагаемых угроз виртуальной жизни и то, как мы проводим свободное время. Этот термин стал частью культурного разговора о человечестве и технологиях. Неудивительно, что он получил поддержку столь многих людей", - отметил президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

Популярность среди молодежи

Также brain rot стал особенно популярным среди поколений Z и Альфа - тех, кто активно создает и потребляет цифровой контент. Несмотря на кажущуюся новизну, первое зарегистрированное использование термина датируется 1854 годом и встречается в книге Генри Дэвида Торо "Уолден".

Помимо brain rot, в финальном списке были представлены:

demure - термин, описывающий сдержанное или ответственное поведение;

- термин, описывающий сдержанное или ответственное поведение; dynamic pricing - изменение стоимости продукта или услуги в зависимости от спроса;

- изменение стоимости продукта или услуги в зависимости от спроса; lore - совокупность фактов и информации;

- совокупность фактов и информации; romantasy - жанр, сочетающий элементы любви и фэнтези;

- жанр, сочетающий элементы любви и фэнтези; slop - низкокачественный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Выбор слова года также стал отражением настроений и тенденций общества, что подтверждают предыдущие лауреаты:

2023 год - rizz (сокращение от charisma, "харизма");

2022 год - goblin mode (режим гоблина);

2021 год - vax (вакцинация).

Конкуренты из Кембриджского словаря

Стоит отметить, что месяцем ранее Кембриджский словарь объявил своим словом года термин manifest, связанный с трендом на визуализацию целей ради их достижения.

Оксфордский выбор 2024 года подчеркивает растущее влияние социальных сетей и некачественного контента на современное общество, особенно на молодежь.