Оточення Путіна може володіти активами на 4,5 млрд доларів, - "Медуза"

Видання зазначає, що у Путіна знаходили величезний палац на березі Чорного моря, лижний курорт і віллу на півночі Ленінградської області, але досі не вдалося документально підтвердити, що все це належить йому. Оскільки після кожного розслідування хтось зі старих друзів президента Росії заявляв про нібито свою причетність до цієї нерухомості.

Однак з'ясувалося, що у всіх цих активів є дещо спільне, а саме IT-інфраструктура. Зокрема, організації так званих друзів Путіна користуються поштою на домені LLCIinvest.ru, якою володіє компанія "Москомсвязь", що має зв'язок з банком "Росія" і через нього - з оточенням російського президента.

Кооператив Путіна

Журналістам "Медузи" вдалося знайти 86 компаній, які користуються поштою на llcinvest.ru. Загальна вартість їх активів становить близько 4,5 млрд доларів - це особняки, літаки бізнес-класу, яхти і банківські рахунки з величезними сумами грошей.

У багатьох цих компаній - одні й ті ж директори, юридичні адреси та аудитори. Частиною безпосередньо володіє банк "Росія", частина записана на його акціонерів, у тому числі на мільярдера Юрія Ковальчука і на "подругу Путіна" Світлану Кривоногих.

"Єдине пояснення, яке приходить в голову, - всі ці компанії об'єднані загальною системою управління", - заявив на умовах анонімності експерт з корупційних питань.

За його словами, група компаній LLCInvest сформувалася навколо людей, які були близькі до Путіна ще під час його роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках. Він також вважає, що це об'єднання може бути влаштоване як кооператив, члени якого, ймовірно, обмінюються майном і послугами.

У той же час прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує його зв'язок з LLCInvest.

"Президент Російської Федерації жодним чином не пов'язаний і не афілійований з названими вами об'єктами і організаціями", - зазначив він.