Довкіллю двох областей завдано найбільшої шкоди з початку року, - Держекоінспекція

З початку поточного року, довкілля Житомирської та Рівненської областей найбільше постраждало в Україні через низку порушень. Загальна сума збитків за останні сім місяців становить 140,8 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.
За даними інспекції Поліського округу, екології Житомирської та Рівненської області завдано збитків у розмірі 140,8 млн гривень.
"Це найбільша цифра серед решти територіальних підрозділів в Україні. Загальна сума розрахованих в усій країні збитків становить 850,5 мільйонів гривень", - відзначає Мальований.
Серед критичних порушень у сфері екології відзначаються: