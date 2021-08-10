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Довкіллю двох областей завдано найбільшої шкоди з початку року, - Держекоінспекція

Автор: Сергій Пишкін

З початку поточного року, довкілля Житомирської та Рівненської областей найбільше постраждало в Україні через низку порушень. Загальна сума збитків за останні сім місяців становить 140,8 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.

За даними інспекції Поліського округу, екології Житомирської та Рівненської області завдано збитків у розмірі 140,8 млн гривень.

"Це найбільша цифра серед решти територіальних підрозділів в Україні. Загальна сума розрахованих в усій країні збитків становить 850,5 мільйонів гривень", - відзначає Мальований.

Серед критичних порушень у сфері екології відзначаються:

  • масова вирубка дерев;
  • несанкціоновані сміттєзвалища й недотримання вимог стосовно поводження з відходами;
  • ігнорування зони безумовного відселення під час вирощування сільськогосподарської продукції;
  • забруднення екології внаслідок роботи ПрАТ "Рівнеазот", Трипільської ТЕС, ПрАТ "Костопільський завод скловиробів" й інших підприємств;
  • ігнорування правил полювання й рибальства.
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