В околицях Києва зберігається мінна небезпека. Громадян просять не відвідувати лісопаркові зони

В околицях Києва зберігається мінна небезпека, особливо там, де велися бойові дії. У зв'язку з цим громадян просять не відвідувати лісопаркові зони.

Про це заявив начальник штабу КГВА Сергій Корнійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської Військової адміністрації (КГВА) в Telegram .

"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу і залізниці в районі Пуща-Водиця. Також небезпечний для цивільного населення район Виноградар.

Ми досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо в околицях міста - це Житомирський напрямок, Вишгородський",- заявив Корнійчук.

Він додав, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів повідомляти в ДСНС за номером 101.