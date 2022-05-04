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В околицях Києва зберігається мінна небезпека. Громадян просять не відвідувати лісопаркові зони

Фото: начальник штабу КГВА Сергій Корнійчук (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Валерія Поліщук

В околицях Києва зберігається мінна небезпека, особливо там, де велися бойові дії. У зв'язку з цим громадян просять не відвідувати лісопаркові зони.

Про це заявив начальник штабу КГВА Сергій Корнійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської Військової адміністрації (КГВА) в Telegram.

"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу і залізниці в районі Пуща-Водиця. Також небезпечний для цивільного населення район Виноградар.
Ми досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо в околицях міста - це Житомирський напрямок, Вишгородський",- заявив Корнійчук.

Він додав, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів повідомляти в ДСНС за номером 101.

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