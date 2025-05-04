Украшение парков и скверов? Какое растение может стать новым символом Киева

Климатические изменения и температурные скачки существенно влияют на растения, ведь они "не знают, как себя вести". В столичном ботаническом саду рекомендуют даже высаживать в городе такие деревья, которые раньше в Киеве не росли.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель директора Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, кандидат биологических наук Николай Шумик.
По словам эксперта, температурные скачки очень отражаются на растениях - они "не знают, как себя вести".
"Природные виды еще более-менее адаптируются, а культурным очень трудно. Их надо постоянно поливать, ухаживать. Идет большая конкуренция с сорняками", - поделился Шумик.
Он рассказал, что изменения климата отслеживают, в частности, по атласскому или ливанскому кедру.
"Раньше я его видел в Анкаре и Крыму, а сейчас он начал расти в Киеве. Мы даже рекомендуем уже понемногу использовать кедр для озеленения столицы", - подчеркнул ученый.
По его мнению, при потеплении климата эти деревья могут стать одним из главных украшений в столичных парках и скверах.
На вопрос, может ли кедр стать новым символом Киева (вместо каштана), заместитель директора Национального ботанического сада заметил: правильно называть это дерево "конский каштан".
"Это - средиземноморское растение. Ему тоже станет лучше при дальнейшем потеплении. Разве что может немного не хватать влаги. Впрочем, он еще многое выдержит", - рассказал ученый.
Он добавил, что трудно будет, скорее "нашим аборигенным видам" (сосне, грабу или ели).
Шумик признал, что конский каштан уязвим "к каштановой минирующей моли - поэтому он начинает рыжеть летом". В то же время сейчас, по его словам, уже "этой моли гораздо меньше".
"Конский каштан пышно и красиво цветет. Думаю, не стоит его чем-то заменять. Поэтому символ Киева мы не потеряем. Но это не значит, что кедр не может стать еще одним символом", - подытожил Шумик.
Напомним, ранее мы рассказывали, что март 2025 года стал для Киева самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. В этот период в столице Украины было зафиксировано 15 температурных рекордов.
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