Украшение парков и скверов? Какое растение может стать новым символом Киева

Какое растение предлагают использовать для озеленения Киева

По словам эксперта, температурные скачки очень отражаются на растениях - они "не знают, как себя вести".

"Природные виды еще более-менее адаптируются, а культурным очень трудно. Их надо постоянно поливать, ухаживать. Идет большая конкуренция с сорняками", - поделился Шумик.

Он рассказал, что изменения климата отслеживают, в частности, по атласскому или ливанскому кедру.

"Раньше я его видел в Анкаре и Крыму, а сейчас он начал расти в Киеве. Мы даже рекомендуем уже понемногу использовать кедр для озеленения столицы", - подчеркнул ученый.

По его мнению, при потеплении климата эти деревья могут стать одним из главных украшений в столичных парках и скверах.

Николай Шумик возле 12-летнего кедра в ботаническом саду (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Может ли кедр стать новым символом Киева

На вопрос, может ли кедр стать новым символом Киева (вместо каштана), заместитель директора Национального ботанического сада заметил: правильно называть это дерево "конский каштан".

"Это - средиземноморское растение. Ему тоже станет лучше при дальнейшем потеплении. Разве что может немного не хватать влаги. Впрочем, он еще многое выдержит", - рассказал ученый.

Он добавил, что трудно будет, скорее "нашим аборигенным видам" (сосне, грабу или ели).

Шумик признал, что конский каштан уязвим "к каштановой минирующей моли - поэтому он начинает рыжеть летом". В то же время сейчас, по его словам, уже "этой моли гораздо меньше".

"Конский каштан пышно и красиво цветет. Думаю, не стоит его чем-то заменять. Поэтому символ Киева мы не потеряем. Но это не значит, что кедр не может стать еще одним символом", - подытожил Шумик.