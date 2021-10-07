Остаточне розлучення. Як Рада звільняла Разумкова

Тривалий конфлікт між спікером Дмитром Разумковим і президентською командою закінчився. Перший номер списку "Слуги народу" на виборах 2019 року втратив своє крісло, яке вже завтра має зайняти перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Про те, як Верховна рада звільняла Разумкова, яке політичне майбутнє він собі планує і як парламент буде працювати при новому спікері – докладніше у репортажі РБК-Україна з парламенту.
Тривалий конфлікт між спікером Дмитром Разумковим і президентською командою закінчився. Перший номер списку "Слуги народу" на виборах 2019 року втратив своє крісло, яке вже завтра має зайняти перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Про те, як Верховна рада звільняла Разумкова, яке політичне майбутнє він собі планує і як парламент буде працювати при новому спікері – докладніше у репортажі РБК-Україна з парламенту.
– Хочу від нас усіх подякувати Дмитру Олександровичу за роботу і побажати йому подальших успіхів у політичній кар'єрі, – відразу після голосування за відставку Разумкова звернувся до депутатів головуючий на засіданні, нардеп від СН Данило Гетьманцев.
Сам Разумков під оплески залу, зокрема і вже колишніх колег по "Слузі народу", швидко пройшов між депутатськими рядами і вийшов із сесійної зали. Питання його подальшої політичної кар'єри в парламентських кулуарах обговорювалося в цей день чи не найчастіше. Але конкретної відповіді на нього не дав і сам Разумков. На брифінгу відразу після відставки екс-спікер лише запевнив, що "не збирається на пенсію" і натякнув на можливість балотування на президентських виборах.
За останні пару тижнів правляча команда на чолі з Володимиром Зеленським і спікер Разумков на численних брифінгах, інтерв'ю і телеефірах встигли багаторазово висловити накопичені один до одного претензії. Хоча напередодні вирішального голосування нові виступи навряд чи могли б вплинути на позицію депутатів, шансу посперечатися наостанок перед телекамерами сторони вирішили не втрачати.
– Наш парламент реформ, про який ми мріяли, почав перетворюватися на парламент часів Володимира Литвина (голова ВР у 2002-2006 і 2008-2012 роках), – заявив з трибуни перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, викликавши оплески в частині залу.
Крім традиційних вже звинувачень у саботажі реформ і закулісних домовленостях з опонентами, Корнієнко та інші "слуги" пригадали Разумкову і закриті кулуари для журналістів (пропускний режим пом'якшили лише з сьогоднішнього дня), і небажання підтримувати Православну церкву України, і навіть те, що він не вимикав мікрофон, коли в сесійній залі "ображали президента і депутатів".
– Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють тільки салюти на весіллях і на днях народження... – вийшовши на трибуну, почав свій виступ Разумков. "Слуги" з хорошою пам'яттю відразу впізнали в цих словах початок передвиборної програми Зеленського на виборах 2019 року.
Разумков обрав лінію захисту, популярну вже в декількох скликаннях парламенту під час гучного "розлучення" якогось помітного депутата з його політичною командою: себе такий депутат позиціонує як єдиного носія "автентичних" цінностей, з якими його політсила йшла на вибори, а всіх інших – як зрадників інтереси виборців.
– Принцип "офшори для влади – це ганьба" став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є", – відпустив Разумков шпильку особисто на адресу Зеленського.
Кілька днів тому співрозмовники в монобільшості прогнозували, що за відставку Разумкова проголосують близько 205-210 "слуг", а добрати голоси вдасться за рахунок груп "Довіра" і "За майбутнє". План навіть вдалося перевиконати: за звільнення спікера проголосували 215 депутатів монобільшості, "Довіра", "За майбутнє", кілька позафракційних і нардепів з "Голосу", а також "Батьківщина" майже в повному складі. У підсумку набралися значні 284 "за".
Голосування соратників Юлії Тимошенко стало єдиною несподіванкою парламентського дня – до цього моменту вони в цілому виступали на підтримку спікера. Ще минулого тижня джерела як у президентській команді, так і в оточенні Разумкова були практично впевнені, що партія Тимошенко не підтримає відставку спікера.
Сама Юлія Володимирівна у Раду не прийшла, а її соратники більше години в кулуарах пояснювали журналістам мотиви голосування за відставку Разумкова. Вони зводилися до того, що монобільшість і так зруйнувалf парламентаризм в Україні, тому відставка Разумкова ("найбільш підготовленого політика для посади спікера", за словами депутата "Батьківщини" Сергія Соболєва) нічого не змінить.
А взагалі, на думку біло-сердечних, ситуацію можуть врятувати тільки дострокові парламентські вибори. Розмови про можливу коаліцію між СН і "Батьківщиною" за мотивами цього голосування обидві сторони категорично відкинули.
Відразу після вирішального голосування вже екс-спікер ВР вийшов на брифінг, де йому довелося відповідати на запитання, що напрошуються: про своє подальше політичне майбутнє і людей, із якими він це майбутнє планує будувати.
- Ще до того, як було прийнято рішення, чи буду я головою Верховної Ради чи ні, я говорив, що буду будувати команду. І всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюся, –говорив Разумков у звичній обережній манері.
Але дав цілком прозорий натяк про готовність балотуватися на наступних виборах президента, намічених на 2024 рік.
– Президентські вибори ж ще не почалися. Але раніше всі що говорили? Що з (посади, - ред.) голови Верховної ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі подивимося, – заявив Разумков.
Якщо президентська кампанія дійсно залишається справою віддаленої перспективи, то про найближче майбутнє екс-спікера говорять вже зараз: чи залишиться він рядовим позафракційним нардепом (про повернення в СН мова точно не йде) або спробує створити свою депутатську групу.
Співрозмовники РБК-Україна в рядах монобільшості схиляються до другого варіанту. І виходячи з цього планують вибудовувати свою лінію поведінки щодо колишнього соратника.
Семеро "слуг" проголосували проти відставки спікера, ще 11 – утрималися або не голосували. Серед тих, хто проголосував "проти" є три депутати, які безпосередньо орієнтуються на Разумкова, і які можуть стати ядром потенційного об'єднання разом з окремими позафракційними нардепами.
Як розповів виданню депутат в керівництві СН, фракція не збирається своїми руками допомагати Разумкову і виключати когось зі своїх лав, зокрема й тих, хто проголосував проти його відставки. А у разі самостійного виходу з монобільшості таких нардепів-списочників можна буде позбавити мандата. Тому на даний момент шанси на те, що в Раді з'явиться третя депутатська група на чолі з Разумковим в "Слузі народу" оцінюють скептично.
В крайньому випадку, і самого екс-спікера можна буде позбавити мандату – два роки тому, після призначення головою ВР, він, згідно з регламентом, вийшов з фракції СН. Але говорити про реальність такого сценарію "слуги" поки не хочуть.
Тим часом, вже завтра Рада закінчить перестановки у своїй президії. Спікером має стати Руслан Стефанчук, якого, за інформацією РБК-Україна, мітили на цю посаду задовго до парламентських виборів. А першим віце-спікером замість Стефанчука планують обрати Олександра Корнієнка, який залишиться і головою партії "Слуга народу".
Як розповіла виданню заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, після завершення кадрових перестановок Рада внесе зміни до регламенту, щоб не гальмувати свою роботу, розглядаючи тисячі поправок до законопроектів – у монобільшості називають їх "поправочним спамом". Відкоригують і спецпроцедуру прийняття законопроектів, до яких подаються численні поправки. 18 жовтня монобільшість проведе засідання фракції, де обговорить кандидатів на посаду голови апарату ВР. Ймовірно, ще й кадрові ротації в уряді.
– Ми хотіли б прискорити темп – резюмувала Кравчук.
Судячи з усього, Верховна рада, вже під керівництвом Стефанчука, знову спробує повернутися до "турборежиму". Хоча, звичайно, вже не настільки інтенсивного, як два роки тому.