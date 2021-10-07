Остаточне розлучення. Як Рада звільняла Разумкова

– Хочу від нас усіх подякувати Дмитру Олександровичу за роботу і побажати йому подальших успіхів у політичній кар'єрі, – відразу після голосування за відставку Разумкова звернувся до депутатів головуючий на засіданні, нардеп від СН Данило Гетьманцев.

Сам Разумков під оплески залу, зокрема і вже колишніх колег по "Слузі народу", швидко пройшов між депутатськими рядами і вийшов із сесійної зали. Питання його подальшої політичної кар'єри в парламентських кулуарах обговорювалося в цей день чи не найчастіше. Але конкретної відповіді на нього не дав і сам Разумков. На брифінгу відразу після відставки екс-спікер лише запевнив, що "не збирається на пенсію" і натякнув на можливість балотування на президентських виборах.

Данило Гетьманцев і Дмитро Разумков (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Остання сварка

За останні пару тижнів правляча команда на чолі з Володимиром Зеленським і спікер Разумков на численних брифінгах, інтерв'ю і телеефірах встигли багаторазово висловити накопичені один до одного претензії. Хоча напередодні вирішального голосування нові виступи навряд чи могли б вплинути на позицію депутатів, шансу посперечатися наостанок перед телекамерами сторони вирішили не втрачати.

– Наш парламент реформ, про який ми мріяли, почав перетворюватися на парламент часів Володимира Литвина (голова ВР у 2002-2006 і 2008-2012 роках), – заявив з трибуни перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, викликавши оплески в частині залу.

Крім традиційних вже звинувачень у саботажі реформ і закулісних домовленостях з опонентами, Корнієнко та інші "слуги" пригадали Разумкову і закриті кулуари для журналістів (пропускний режим пом'якшили лише з сьогоднішнього дня), і небажання підтримувати Православну церкву України, і навіть те, що він не вимикав мікрофон, коли в сесійній залі "ображали президента і депутатів".

– Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють тільки салюти на весіллях і на днях народження... – вийшовши на трибуну, почав свій виступ Разумков. "Слуги" з хорошою пам'яттю відразу впізнали в цих словах початок передвиборної програми Зеленського на виборах 2019 року.

Разумков обрав лінію захисту, популярну вже в декількох скликаннях парламенту під час гучного "розлучення" якогось помітного депутата з його політичною командою: себе такий депутат позиціонує як єдиного носія "автентичних" цінностей, з якими його політсила йшла на вибори, а всіх інших – як зрадників інтереси виборців.

– Принцип "офшори для влади – це ганьба" став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є", – відпустив Разумков шпильку особисто на адресу Зеленського.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Кілька днів тому співрозмовники в монобільшості прогнозували, що за відставку Разумкова проголосують близько 205-210 "слуг", а добрати голоси вдасться за рахунок груп "Довіра" і "За майбутнє". План навіть вдалося перевиконати: за звільнення спікера проголосували 215 депутатів монобільшості, "Довіра", "За майбутнє", кілька позафракційних і нардепів з "Голосу", а також "Батьківщина" майже в повному складі. У підсумку набралися значні 284 "за".

Голосування соратників Юлії Тимошенко стало єдиною несподіванкою парламентського дня – до цього моменту вони в цілому виступали на підтримку спікера. Ще минулого тижня джерела як у президентській команді, так і в оточенні Разумкова були практично впевнені, що партія Тимошенко не підтримає відставку спікера.

Сама Юлія Володимирівна у Раду не прийшла, а її соратники більше години в кулуарах пояснювали журналістам мотиви голосування за відставку Разумкова. Вони зводилися до того, що монобільшість і так зруйнувалf парламентаризм в Україні, тому відставка Разумкова ("найбільш підготовленого політика для посади спікера", за словами депутата "Батьківщини" Сергія Соболєва) нічого не змінить.

А взагалі, на думку біло-сердечних, ситуацію можуть врятувати тільки дострокові парламентські вибори. Розмови про можливу коаліцію між СН і "Батьківщиною" за мотивами цього голосування обидві сторони категорично відкинули.

Турборежим-2

Відразу після вирішального голосування вже екс-спікер ВР вийшов на брифінг, де йому довелося відповідати на запитання, що напрошуються: про своє подальше політичне майбутнє і людей, із якими він це майбутнє планує будувати.

- Ще до того, як було прийнято рішення, чи буду я головою Верховної Ради чи ні, я говорив, що буду будувати команду. І всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюся, –говорив Разумков у звичній обережній манері.

Але дав цілком прозорий натяк про готовність балотуватися на наступних виборах президента, намічених на 2024 рік.

– Президентські вибори ж ще не почалися. Але раніше всі що говорили? Що з (посади, - ред.) голови Верховної ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі подивимося, – заявив Разумков.

Якщо президентська кампанія дійсно залишається справою віддаленої перспективи, то про найближче майбутнє екс-спікера говорять вже зараз: чи залишиться він рядовим позафракційним нардепом (про повернення в СН мова точно не йде) або спробує створити свою депутатську групу.

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Співрозмовники РБК-Україна в рядах монобільшості схиляються до другого варіанту. І виходячи з цього планують вибудовувати свою лінію поведінки щодо колишнього соратника.

Семеро "слуг" проголосували проти відставки спікера, ще 11 – утрималися або не голосували. Серед тих, хто проголосував "проти" є три депутати, які безпосередньо орієнтуються на Разумкова, і які можуть стати ядром потенційного об'єднання разом з окремими позафракційними нардепами.

Як розповів виданню депутат в керівництві СН, фракція не збирається своїми руками допомагати Разумкову і виключати когось зі своїх лав, зокрема й тих, хто проголосував проти його відставки. А у разі самостійного виходу з монобільшості таких нардепів-списочників можна буде позбавити мандата. Тому на даний момент шанси на те, що в Раді з'явиться третя депутатська група на чолі з Разумковим в "Слузі народу" оцінюють скептично.

В крайньому випадку, і самого екс-спікера можна буде позбавити мандату – два роки тому, після призначення головою ВР, він, згідно з регламентом, вийшов з фракції СН. Але говорити про реальність такого сценарію "слуги" поки не хочуть.

Тим часом, вже завтра Рада закінчить перестановки у своїй президії. Спікером має стати Руслан Стефанчук, якого, за інформацією РБК-Україна, мітили на цю посаду задовго до парламентських виборів. А першим віце-спікером замість Стефанчука планують обрати Олександра Корнієнка, який залишиться і головою партії "Слуга народу".

Екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як розповіла виданню заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, після завершення кадрових перестановок Рада внесе зміни до регламенту, щоб не гальмувати свою роботу, розглядаючи тисячі поправок до законопроектів – у монобільшості називають їх "поправочним спамом". Відкоригують і спецпроцедуру прийняття законопроектів, до яких подаються численні поправки. 18 жовтня монобільшість проведе засідання фракції, де обговорить кандидатів на посаду голови апарату ВР. Ймовірно, ще й кадрові ротації в уряді.

– Ми хотіли б прискорити темп – резюмувала Кравчук.

Судячи з усього, Верховна рада, вже під керівництвом Стефанчука, знову спробує повернутися до "турборежиму". Хоча, звичайно, вже не настільки інтенсивного, як два роки тому.