ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Близько мільйона людей вийшли на марш за новий референдум по Brexit

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 23:04
Близько мільйона людей вийшли на марш за новий референдум по Brexit
Фото: поліція Лондона (з відкритих джерел)

Організатори заявили про 1 млн людей на протесті

В столиці Великобританії на марш за повторний референдум по Brexit (вихід Британії з ЄС) зібралися більше 1 мільйона чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що люди пройшли маршем вулицями Лондона до будівлі парламенту

Відмічено також, що число активістім, за версією організаторів, можна порівняти з кількістю учасників на найбільшому марші останнього століття.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що без достатньої підтримки в парламенті повторного голосування за угоду про Brexit (вихід Британії з ЄС) не станеться.

Так, у разі прийняття британським парламентом угоди про Brexit, Євросоюз може перенести дату виходу до 22 травня, якщо голосування провалиться і не буде альтернативного плану, то Великобританія вийде зі складу ЄС вже 12 квітня.

РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз готовий до будь-якого розвитку подій навколо Brexit, включаючи і відгук британським урядом заявки про вихід.

Раніше, держави-члени ЄС погодили план відстрочки процесу Brexit. ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.

Лондон проведе вибори в Європарламент, якщо не вийде з ЄС до 23-26 травня Лідери ЄС погодилися з планом відстрочки Brexit
Новини України ВеликобританияЛондонBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся