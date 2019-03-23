Близько мільйона людей вийшли на марш за новий референдум по Brexit

Фото: поліція Лондона (з відкритих джерел)

Організатори заявили про 1 млн людей на протесті

В столиці Великобританії на марш за повторний референдум по Brexit (вихід Британії з ЄС) зібралися більше 1 мільйона чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що люди пройшли маршем вулицями Лондона до будівлі парламенту

Відмічено також, що число активістім, за версією організаторів, можна порівняти з кількістю учасників на найбільшому марші останнього століття.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що без достатньої підтримки в парламенті повторного голосування за угоду про Brexit (вихід Британії з ЄС) не станеться.

Так, у разі прийняття британським парламентом угоди про Brexit, Євросоюз може перенести дату виходу до 22 травня, якщо голосування провалиться і не буде альтернативного плану, то Великобританія вийде зі складу ЄС вже 12 квітня.

РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз готовий до будь-якого розвитку подій навколо Brexit, включаючи і відгук британським урядом заявки про вихід.

Раніше, держави-члени ЄС погодили план відстрочки процесу Brexit. ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.