Близько 9 тис. жителів Дніпропетровської області залишилися без тепла і світла

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Жителі селищ Гвардійське та Черкаське залишилися без води і опалення

У результаті зупинки запланованого ще колишнім керівництвом Дніпропетровської області будівництва водогону Вільне – Гвардійське жителі селищ Гвардійське та Черкаське залишилися без води і опалення. Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними місцевих видань, люди самостійно риють свердловини і щодня витрачають великі суми, щоб забезпечити себе питною покупною водою.

Всіх учнів місцевої школи вимушено перевели на дистанційне навчання, так як температура в класах не дозволяє проводити уроки, повідомляють ЗМІ.

"Обіцяють вирішити питання. Кожен день ми чекаємо, що нарешті прокинемося не від холоду, а від тепла у власних ліжках. Мріємо про те, що наші діти будуть спокійно вчитися і отримають знання, а не гріти долоні теплим повітрям з рота. Мріємо банально випрати одяг. Це шалено прикро – так жити. Страшно, адже діти і люди похилого віку особливо піддаються холоду і часто хворіють", - розповіла заступник директора загальноосвітньої школи Гвардійського Світлана Марківна.

За інформацією ЗМІ, проект нового водогону, який повинен був вирішити проблему Гвардійського і Черкаського, був розроблений ще на початку 2019 року попереднім керівництвом області. Був проведений тендер і обрано підрядника.

Як зазначають видання, після зміни влади фірма-підрядник замість передоплати нібито отримала ультиматум: відмовтеся від договору, тепер нові фірми будуть робити ці роботи.

Нагадаємо, раніше Дніпропетровську обласну державну адміністрацію під керівництвом Олександра Бондаренка запідозрили у затримці виплат підрядникам грошей за побудовані дороги, спорткомплекси, школи та інші інфраструктурні об'єкти.