Близько 500 осіб випустять з-під карантину з лайнера Diamond Princess

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Висадку з корабля будуть здійснювати для тих громадян, у кого не виявили коронавірусу

З борту круїзного лайнера Diamond Princess,, який перебуває на карантині біля узбережжя Японії з-за спалаху коронавірусу COVID-19, планують випустити близько 500 осіб. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що в період з 19 по 21 лютого планують випустити з-під карантину тих громадян, у кого не були виявлені симптоми нового коронавірусу, а також тих, хто не контактував з інфікованими.

"Ми зробили тести для всіх (на кораблі - ред.). Деякі результати вже відомі... і тих, чиї результати вже відомі, ми готуємо до висадки", - заявив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 лютого на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії зафіксували ще 88 випадків зараження коронавірусом. При цьому у 65 осіб, з них немає ні підвищеної температури, кашлю. Загальна кількість заражених на лайнері перевищило 540 чоловік.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що сьогодні з японської лікарні можуть виписати одного з українців,, який перебував на лайнері Diamond Princess. Всього на борту корабля перебуває 25 українців. Двоє з них були інфіковані.