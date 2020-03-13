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Близько 50 тис. клієнтів "Миколаївгазу" сплачуватимуть за доставку газу мінімально

Новини » Енергетика     13.03.2020 - 10:55
Близько 50 тис. клієнтів "Миколаївгазу" сплачуватимуть за доставку газу мінімально
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Нацкомісія схвалила постанову, яка передбачає мінімальну плату для деяких категорій споживачів

Близько 50 тис. клієнтів АТ "Миколаївгаз" сплачуватимуть за доставку газу мінімальні суми. Розмір мінімального платежу в Миколаївській області становитиме від 4 до 34 гривень на місяць. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Держрегулятор затвердив мінімальний розмір плати за доставку газу. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців, а також тих, хто не користувався газом довгий час", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 6 березня Нацкомісія схвалила постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

  • нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менше дев'яти місяців;
  • домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання

Домогосподарство з газовою плитою

4,25 грн на місяць

Домогосподарство з плитою та газовою колонкою

13,73 грн на місяць

Домогосподарство з автономним опаленням

34,23 грн на місяць

За словами прес-служби, оновлені рахунки споживачі отримають в квітні місяці.

"Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року №143 "Питання споживання природного газу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також розказали, що розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахований з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.

"АТ "Миколаївгаз" здійснює розподіл майже для 350 тис. побутових споживачів природного газу, приблизно 50 тис. з яких торкнуться вищезазначені зміни в законодавстві. Рішення вступає в силу з моменту опублікування, а саме з 7 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Миколаївгаз
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