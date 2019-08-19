Близько 40% клієнтів "Дніпрогазу" користуються онлайн-сервісом "особистий кабінет"

З початку року більше 15 тис. споживачів газу зареєстрували "особистий кабінет" на сайті 104.ua. Загальна кількість користувачів цього сервісу сягнула 152 тис., що становить понад 38% від загальної кількості клієнтів АТ "Дніпрогаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Понад 152 тис. мешканців Дніпра та Дніпровського району користуються "особистим кабінетом" на сайті 104.ua. Дніпряни продовжують активно долучатись до використання електронних дистанційних сервісів. У поточному році кількість зареєстрованих клієнтів збільшилась більше ніж на 15 тис.", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, сервіс використовується для контролю балансу особового рахунку, здійснення онлайн-оплати за спожитий газ, отримання інформаційної підтримки щодо послуг з розподілу та передачі показань лічильників.

"В середньому ми фіксуємо близько 2,5 тис. нових реєстрацій щомісяця, - коментує начальник управління клієнтського сервісу АТ "Дніпрогаз" Марина Коваленко. – Це підтверджує зручність та корисність даного онлайн-сервісу. Адже дистанційні канали комунікації дозволяють нашим клієнтам зекономити час та позбавляють необхідності відвідувати газову компанію для вирішення проблемних питань".

У прес-службі також зазначили, що спеціалісти "Дніпрогазу" постійно працюють над розширенням спектру зручних послуг для споживачів газу. Серед нових сервісів – чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light, які розроблені для мобільних пристроїв на операційних системах Android та iOS 11 або вище.

"Популярним каналом залишаються телефонні звернення. Для передачі показань лічильників до операторів Контакт-центру у 2019 році звернулось близько 96,3 тис. споживачів газу, понад 11,5 тис. дніпрян скористалися сервісом передачі SMS на короткий номер 7104. Решта споживачів надали перевагу використанню автовідповідача IVR, чат-боту 7104ua та електронної пошти. Цими каналами скористались 24,7 тис., 3,8 тис. та 2,3 тис. клієнтів відповідно", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що побутові споживачі мають щомісяця з 1 по 5 число включно повідомляти газовій компанії обсяг фактично використаного природного газу. Своєчасне надання фактичних обсягів спожитого газу за допомогою електронних сервісів АТ "Дніпрогаз" допоможе уникнути розбіжностей у розрахунках із газопостачальною компанією.