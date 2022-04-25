Близько 21 900 військових і понад 200 дронів: Генштаб назвав втрати Росії

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 21 900 військовослужбовців убитими. Українським силам вдалося збити понад 200 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Найбільші втрати противника за добу спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії з РФ). Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ за добу збили 17 повітряних цілей.
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