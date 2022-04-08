Близько 19 тисяч військових і 700 танків: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19000 чоловік особового складу. Також окупанти втратили 700 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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