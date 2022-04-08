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Близько 19 тисяч військових і 700 танків: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні

Фото: Росія втратила близько 19 тисяч військових і 700 танків (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19000 чоловік особового складу. Також окупанти втратили 700 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 19 000 осіб
  • танки - 700 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1891 одиниць
  • артилерійські системи - 333 одиниці
  • РСЗВ - 108 одиниць
  • засоби ППО - 55 одиниці
  • літаки - 150 одиниць
  • вертольоти - 135 одиниці
  • автомобільна техніка - 1361 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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