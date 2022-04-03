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Близько 18 тисяч осіб і майже 650 танків: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні

Фото: російські війська в Україні втратили близько 18000 чоловік і майже 650 танків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили близько 18 тисяч військових. При цьому окупанти позбулися майже 650 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 18000 осіб
  • танки - 644
  • бойові броньовані машини - 1830
  • артилерійські системи - 325
  • РСЗВ - 105
  • засоби ППО - 54
  • літаки - 143
  • вертольоти - 134
  • автомобільна техніка - 1249
  • кораблі / катери - 7
  • цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89
  • спеціальна техніка - 24
  • пускові установки ОТРК / ТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

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