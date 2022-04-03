Близько 18 тисяч осіб і майже 650 танків: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили близько 18 тисяч військових. При цьому окупанти позбулися майже 650 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
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