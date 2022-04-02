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Близько 17800 чоловік і більше 130 вертольотів: Генштаб розповів про бойові втрати Росії

Фото: російські війська в Україні втратили близько 17800 чоловік і більше 130 вертольотів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 17800 чоловік особового складу. При цьому вони втратили понад 130 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 17800 осіб
  • танки - 631
  • бойові броньовані машини - 1776
  • артилерійські системи - 3167
  • РСЗВ - 100
  • засоби ППО - 54
  • літаки - 143
  • вертольоти - 134
  • автомобільна техніка - 1236
  • кораблі / катери - 7
  • цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87
  • спеціальна техніка - 24
  • пускові установки ОТРК / ТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

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