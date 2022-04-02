Близько 17800 чоловік і більше 130 вертольотів: Генштаб розповів про бойові втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 17800 чоловік особового складу. При цьому вони втратили понад 130 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
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