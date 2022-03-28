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Близько 17 тисяч осіб і 302 артилерії: Генштаб розповів про бойові втрати РФ

Фото: втрати особового складу російських окупантів склало 17 тисяч осіб (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати особового складу російських окупантів склало 17 тисяч осіб. При цьому російські військових позбулися 302 артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 28 березня:

  • особовий склад - близько 17 000 осіб;
  • танки - 586;
  • бойові броньовані машини - 1 694;
  • артилерійські системи - 302;
  • РСЗВ - 95;
  • засоби ППО - 54;
  • літаки - 123;
  • вертольоти - 127;
  • автомобільна техніка - 1 150;
  • кораблі / катери - 7;
  • цистерни з ПММ - 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66;
  • спеціальна техніка - 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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