Близько 17 500 осіб: Генштаб розповів про бойові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців. Водночас українським військовим вдалося знищити понад 600 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України в Facebook .

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