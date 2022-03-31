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Близько 17 500 осіб: Генштаб розповів про бойові втрати РФ

Фото: окупанти в Україні втратили вже 17500 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців. Водночас українським військовим вдалося знищити понад 600 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 17 500 осіб
  • танки - 614 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1735 одиниці
  • артилерійські системи - 311 одиниць
  • РСЗВ - 96 одиниць
  • засоби ППО - 54 одиниць
  • літаки - 135 одиниця
  • вертольоти - 131 одиниця
  • автомобільна техніка - 1201 одиниць
  • кораблі/катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 75 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 одиниця
  • спеціальна техніка - 22 одиниця
  • пускові установки - 4 одиниць

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

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