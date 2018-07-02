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В Україну з Пальма-де-Майорки не можуть вилетіти 160 українських туристів

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 18:43
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Українські туристи перебувають в аеропорту з 5-ї години ранку без інформації щодо вильоту

Близько 160 українських туристів не можуть вилетіти в Україну з відпочинку у Пальма-де-Майорка. Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на інформацію одного з туристів.

"Мене звуть Сірий В’ячеслав, я один з туристів, які перебувають в аеропорту м. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур організований через оператора Join UP. Виліт має бути через авіакомпанію "Yanair". Рейс вильоту був призначений на 01.07 на 17:40, було перенесення рейсу, про який нас повідомили, і був організований трансфер. Потім наш турагент повідомив, що рейс знову переноситься", - розповів чоловік.

Так, біля 160 людей, серед яких є діти, перебувають в аеропорту з 5-ї години ранку і не мають інформації щодо того, коли буде проведений виліт до України.

"Точної інформації щодо вильоту немає, їжі і води нам ніхто не дає", - зазначив турист.

Він також розповів, що представники аеропорту повідомили людям, що "потрібно ще почекати, інформацію з'ясовують".

При цьому у прес-службі туроператора зазначили, що затримка з вильотом туристів з Пальма-де-Майорка пов'язана з технічною несправністю літака компанії Yanair, який мав 2 липня відвезти туристів з України на відпочинок у Пальма-де-Майорку і повернутися з тими українськими туристами, які зараз на островах.

"Ми вирішили, що рейс з України ми відміняємо, тому що ми не розуміємо, коли він відбудеться і чи відбудеться, а для туристів, які перебувають у Пальма-де-Майорка, ми зараз дуже оперативно і всіма силами шукаємо готель, де вони проведуть цю ніч, і завтра з ранку ми зробимо вивізний рейс", - сказала представник прес-служби Join UP Катерина Резніченко та додала, що поки туристи дійсно перебувають в аеропорту, оскільки розпал сезону, і готель знайти складно.

Резніченко повідомила, що вивізний рейс з Пальма-де-Майорка теж, швидше за все, буде здійснено авіакомпанією "Yanair" не раніше завтрашнього ранку, але точного часу поки немає.

Нагадаємо, сьогодні український туроператор Join UP оголосив про скорочення рейсів в Іспанію. Як зазначалося, рейси в Пальма-де-Майорку з 2 липня знімаються повністю.

Український туроператор оголосив про скорочення рейсів в Іспанію Через запуск рейсів для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки за іншими напрямами
Теги публікації: Іспанія, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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