Близько 15 військових досі перебувають на непідконтрольних Україні територіях

Близько 15 військових досі перебувають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Про сказала координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За її словами, їх утримання в "ЛДНР" заперечують.

"Тільки 12 військовослужбовців, за офіційною статистикою, зараз повернулися на підконтрольну територію України, і ми їх ідентифікували. А всі інші військові, зараз їх близько 15, залишилися на окупованих територіях", - сказала Катриченко, додавши, що в основному це військовослужбовці, що потрапили в полон в період з середини 2018 року і до сих пір.

Катриченко розповіла, що про їх звільнення не йшла протягом останнього тижня. Вона зазначила, що саме цих військовослужбовців в так званих "ЛНР" і "ДНР", переважно в самопроголошеній "ДНР", не підтверджували.

Вона нагадала, що в травні 2019 року в полон потрапили вісім військовослужбовців, а до цього обміну шість чоловік ще знаходилися на окупованих територіях.

"Ось зараз трьох звільнили, а інших трьох сторона терористів не підтверджує для обміну, хоча вони перебували приблизно в однакових умовах і в однакових установах", - додала Катриченко.

За її даними, бойовики не підтверджують, що утримують ще не менше чотирьох військових, які потрапили в полон в січні-лютому 2019 року. Хоча ці люди вже отримали вироки і їх перевели в колонії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. Відзначається, що це українці, яких передала "ЛНР". Після обміну їх повезуть до Краматорська, а звідти до Борисполя.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".