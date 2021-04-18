Близько 100 людей постраждали при катастрофі поїзда в Єгипті
Близько 100 людей постраждали при катастрофі поїзда в єгипетській провінції Кальюбія. З рейок зійшов поїзд Каїр - Мансура.
Про це повідомляє канал "Аль-Арабія".
За інформацією каналу, зараз відомо про вісьмох загиблих.
Відразу після аварії було надіслано 58 машин швидкої допомоги для перевезення поранених в лікарні. Рівень готовності у всіх лікарнях провінції Кальюбія був підвищений до максимального.
8 قتلى و109 جرحى جراء خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.. والسلطات المصرية تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث#العربية pic.twitter.com/uo1b4NaQwS— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021
Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський потяг, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшов з рейок.
В результаті зіткнення пасажирських поїздів загинуло 19 осіб. Потерпілими в результаті події вважаються 185 осіб.