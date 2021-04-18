ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Близько 100 людей постраждали при катастрофі поїзда в Єгипті

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 17:30
Близько 100 людей постраждали при катастрофі поїзда в Єгипті Фото: поїзд у Єгипті знову зійшов з рейок (alarabiya.net)
Автор: Олександр Білоус

Близько 100 людей постраждали при катастрофі поїзда в єгипетській провінції Кальюбія. З рейок зійшов поїзд Каїр - Мансура.

Про це повідомляє канал "Аль-Арабія".

За інформацією каналу, зараз відомо про вісьмох загиблих.

Відразу після аварії було надіслано 58 машин швидкої допомоги для перевезення поранених в лікарні. Рівень готовності у всіх лікарнях провінції Кальюбія був підвищений до максимального.

Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський потяг, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшов з рейок.

В результаті зіткнення пасажирських поїздів загинуло 19 осіб. Потерпілими в результаті події вважаються 185 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Єгипет
NEWS
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу