В окрестностях Белой Церкви работает ПВО

По состоянию на 04.33, в Киевской области продолжается воздушная тревога. До этого в ряде других регионов Украины тревога была объявлена из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Согласно местным пабликам, информация корреспондента подтверждается, поскольку каналы пишут о работе ПВО на окраине Белой Церкви по вражеским БпЛА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:39 воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины.