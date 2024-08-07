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Око за око: разведкомплексы "Шарк" помогли уничтожить вражеской техники на 733 млн долларов

Среда 07 августа 2024 12:04
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Око за око: разведкомплексы "Шарк" помогли уничтожить вражеской техники на 733 млн долларов Фото: разведкомплексы "Шарк" помогли уничтожить вражескую технику на 733 млн долларов (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Разведывательные беспилотные комплексы "Шарк", которые в рамках инициативы "Око за око" приобрели и передали Силам обороны сеть ОККО и фонд "Повернись живим", уже уничтожили вражескую технику более чем на 700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

С помощью комплексов "Шарк" от ОККО и "Повернись живим" уже уничтожены артиллерийские системы, РСЗО, зенитные ракетные комплексы, бронемашины, танки и другая вражеская техника общей стоимостью 733 млн долларов, говорится в сообщении. Эта сумма в 2,5 раза больше, чем все донаты, которые команда фонда аккумулировала и превратила в помощь войску за 10 лет работы.

Согласно подсчетам военных подразделений, работающих с "Шарками" из проекта "Око за око", удалось обнаружить и уничтожить:

  • 110 артиллерийских систем разных типов
  • 73 единицы транспорта
  • 35 реактивных систем залпового огня
  • 23 зенитных ракетных комплекса
  • 18 бронемашин
  • 16 танков
  • 10 радиолокационных станций и систем связи окупантов.

Напомним, осенью прошлого года ВСУ получили последнюю партию из 25 разведывательных беспилотных комплексов "Шарк", закупленных ОККО и фондом "Повернись живим". На их приобретение ушло 325 миллионов гривен, аккумулированных благодаря инициативе "Око за око", активной вовлеченности украинских водителей (с каждого заправленного литра горючего Pulls компания отчисляла на комплексы 1 грн) и прямым донатам на счет фонда.

Тем временем продолжается уже третья волна инициативы "Око за око". Целью Фонда и ОККО является приобрести для ДШУ 10 комплексов обнаружения и уничтожения Пульстрон общей стоимостью 500 млн гривен. Три первых Пульстрона, каждый из которых состоит из более 40 наименований техники, уже передано бригадам.

Как сообщалось, приобщиться к инициативе "Око за око 3" можно, заправив свой автомобиль на ОККО бензином или дизелем Pulls, ведь с каждого литра сеть перечисляет средства на оружие или прямым донатом на счет фонда.

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