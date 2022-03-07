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В окупований Крим вода так і не йде, - Арестович

Автор: Володимир Костирін

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що навіть після захоплення російськими військами Новокаховської гідроелектростанції (ГЕС) та їх повідомлень про підрив дамби в окупований Крим вода так і не надходить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Марка Фейгіна.

"Вони взяли Новокаховську ГЕС і водосховище. Величезні зусилля туди кинули, це місце - єдине вдале для їх десанту було, де вийшло раптово налетіти, там бої були, станція кілька разів переходила з рук в руки, але все ж була захоплена", - сказав він.

Арестович додав, що російські окупанти повідомили про підрив дамби, яка дає воду в Крим.

"Але підірвати її можна хоч тричі. Перш ніж піде вода в Крим - там треба ще дуже сильно постаратися. Наскільки я знаю - вона не йде. Інакше б вони переможно протрубили про це все. Ми зробили так, що це не так просто відновити навіть після захоплення", - зазначив радник глави ОП.

Нагадаємо, що 24 лютого російські війська захопили Каховську ГЕС.

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КримГЭСВодопостачанняВійна Росії проти України