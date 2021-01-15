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Під окупованим Луганському вибухнув газопровід

Автор: РБК-Україна

На окупованій частині Луганської області стався вибух на газопроводі. Без газу отстаются дев'ять населених пунктів.

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Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ та місцеві жителі в соціальних мережах.

Як зазначають місцеві жителі, вибух стався рано вранці 15 січня біля села Глафіровка, свідки бачили велику заграву, яка розгоралася до 07:00. У Лутугинському районі відключено газопостачання, за попередніми даними, газу не буде кілька днів.

Представник окупаційної влади в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ольга Кобцева вже заявила, що вибух стався в результаті теракту нібито з української сторони. Вона підкреслила, що буде піднімати це питання в рамках мінських переговорів.

Нагадаємо, 9 січня стався вибух на газопроводі в Лубнах Полтавської області. Інцидент стався через розгерметизацію труби, витік газу супроводжувався високим стовпом вогню. Оператор газотранспортних систем України не виключає, що це могла бути диверсія.

Газопостачання було відновлено вже наступного дня.

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