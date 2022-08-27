На окуповану територію "за плату". В Запоріжжі викрили схему з чиновниками

Як встановило слідство, двоє осіб вимагали від громадян кошти за "швидкий та позитивний" розгляд заявок для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України.

За даними правоохоронців, частину отриманих грошей вони повинні були передавати посадовим особам органів влади.

Так, "безперешкодний перетин лінії розмежування" коштував для однієї людини від 500 до 1 500 доларів та від 700 доларів за один транспорт.

Правоохоронці затримали посередників на території фільтраційного центру у Запоріжжі, де вилучили у них понад 13 000 доларів та 50 000 грн, отриманих від громадян упродовж дня.

Крім того, після проведених обшуків силовики вилучили за місцем проживанням затриманих 69 900 доларів, 7650 євро та 50000 грн. Також були виявлені чорнові записи зі списками осіб із зазначенням сум та позначками про їх сплату.

Відкрито справу за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фото: в Запоріжжі викрили схему з чиновниками, які за гроші дозволяли виїзд людей на окуповану територію (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, що з 12 серпня, діють нові правила в'їзду на окуповані території України через Запорізьку область. Подавати заявки на перетин можна в електронному вигляді в оновленій формі.

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