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В окуповану частину Донецької області доставили 70 тонн гуманітарної допомоги

Автор: Анна Полисученко

В окуповану частину Донецької області доставили 70 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"19 серпня на окуповану РФ частину Донецької області України доставлено 77,5 тонни гуманітарного вантажу", - йдеться в повідомленні.

10 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали, меблі, медичні засоби, через КПВВ "Новотроїцьке".

Зазначається, що гуманітарний вантаж направляється для забезпечення попередження поширення пандемії COVID-19 та на задоволення потреб у гігієнічних засобах для багатодітних сімей, для дошкільних закладів та закладів середньої освіти, а також для задоволення мінімальних потреб населення у будівельних матеріалах.

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