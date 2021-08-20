В окуповану частину Донецької області доставили 70 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"19 серпня на окуповану РФ частину Донецької області України доставлено 77,5 тонни гуманітарного вантажу", - йдеться в повідомленні.
10 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали, меблі, медичні засоби, через КПВВ "Новотроїцьке".
Зазначається, що гуманітарний вантаж направляється для забезпечення попередження поширення пандемії COVID-19 та на задоволення потреб у гігієнічних засобах для багатодітних сімей, для дошкільних закладів та закладів середньої освіти, а також для задоволення мінімальних потреб населення у будівельних матеріалах.