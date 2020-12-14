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В окупованій Ялті воду подаватимуть лише шість годин на добу

Автор: Даша Харченко

З понеділка, 14 грудня, в окупованій Росією Ялті запрацює новий графік подачі питної води. Її будуть подавати лише шість годин на добу.

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Про це повідомляє РБК.

Вода буде подаватися з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00

Рішення прийняла "місцева влада" через зниження водних запасів в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують водою Велику Ялту.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов також розпорядився скласти "світлофорні графіки" подачі води на випадок подальшого зменшення запасів води.

Раніше в матеріалі РБК-Україна повідомлялося, що ситуація з водою в Криму серйозно погіршується, окупаційна влада звинувачує Україну в гуманітарній катастрофі. Росія, тим часом вкладає мільярди в масштабні інфраструктурні проекти в спробі вирішити проблему.

Україна перекрила Північно-Кримський канал відразу після окупації півострова російськими військами навесні 2014 року.

При цьому в кінці жовтня в Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України.

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